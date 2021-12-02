Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 658328 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 декабря 2021 года выросло до 658328 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5114 человек.

Выздоровели и выписаны 646104 (+2318) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5114 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1818 человек (6,81% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10452213 (+26677) тестов на коронавирус.