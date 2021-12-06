Две партии из трех одобрили новую коалицию в Германии

Делегаты чрезвычайного съезда Свободной демократической партии (СвДП) одобрили коалиционное соглашение с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и партией "Союз-90"/"зеленые".

Об этом сообщила пресс-служба партии в своем Twitter в воскресенье, 5 декабря. За участие в "светофоре", как эту коалицию называют по цветам трех партий, проголосовали 535 делегатов (92,24 процента от числа участников), 37 были против, восемь человек воздержались.

Ранее лидер СвДП Кристиан Линдер (Christian Linder) призывал делегатов принять коалиционное соглашение.

"Это коалиционное соглашение политики центра, которое не сдвигает нашу страну влево, а хочет вести ее вперед", - сказал он. СвДП "сформирует правительство светофора, мы также будем определять действия правительства Германии", - добавил он.

Накануне коалиционное соглашение поддержали 98,8 процента участников съезда СДПГ. "Зеленые" уже проводят голосование в рядах членов партии. Ожидается, что 7 декабря коалиционный договор будет подписан, а 8 декабря бундестаг изберет социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz) новым канцлером, передает DW.

Три партии представили 177-страничное коалиционное соглашение 24 ноября. Будущее правительство планирует увеличить государственные инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию, а также c 2023 года вернуться к стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов.

Кроме того, новая коалиция намерена предоставить безвизовый въезд в ФРГ для россиян моложе 25 лет, упростить получение двойного гражданства и процедуру получения убежища, а также вида на жительство.