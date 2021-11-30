Последнее обновление: 30.11.2021 13:14

Более 1,8 тыс. мигрантов вернулись из Беларуси в Иракский Курдистан

На текущий момент 1872 курдских мигранта добровольно вернулись в Ирак из Беларуси, сообщил во вторник новостной портал Shafaq News со ссылкой на заявление Управления по информации и СМИ в правительстве региона.

Отмечается, что власти Иракского Курдистана по-прежнему готовы оказать необходимую помощь всем желающим вернуться на родину, передает ТАСС.

В то же время, авиакомпания Iraqi Airways отменила запланированный на 30 ноября вывозной рейс для находящихся в Беларуси иракских мигрантов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба минского аэропорта.

"Сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль отменен", - говорится в сообщении. Рейс должен был вылететь в Эрбиль в 13:45. Причина отмены рейса не указывается.

Компания Iraqi Airways позже сообщила, что эвакуационный рейс отложен до четверга, чтобы набрать как можно больше пассажиров.

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