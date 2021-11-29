Последнее обновление: 29.11.2021 22:55

Последний рейс для вывоза иракцев из Беларуси запланирован на 30 ноября

Последний рейс авиакомпании Iraqi Airways для вывоза иракских мигрантов, оказавшихся на белорусско-польской границе, состоится во вторник, 30 ноября.

Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Министерства по делам миграции и перемещенных лиц Ирака Али Аббас Джаханкер, передает ТАСС.

"Более 1 800 иракских граждан, застрявших на польско-белорусской границе, были эвакуированы Iraqi Airways", - сообщил Джаханкер.

Он подчеркнул, что "завтра, во вторник, состоится последний рейс для эвакуации застрявших на границе, которые хотят добровольно вернуться" на родину. Он отметил, что вывоз мигрантов из Беларуси осуществляется за счет иракского правительства.

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