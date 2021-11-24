Госпогранкомитет РБ опроверг задержание журналистки курдского телеканала NRT

Журналистка курдского телеканала NRT Жьян Али не подвергалась задержанию в Минске, ей отказали во въезде в страну в связи с отсутствием аккредитации, выдаваемой МИД РБ иностранным журналистам.

Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский, передает ТАСС.

"Никаких процессуальных действий в отношении данной журналистки не проводилось. По прибытии в Минск она заявила, что ее целью является журналистская деятельность. Но с учетом отсутствия у нее необходимой аккредитации эту цель она в Республике Беларусь реализовать не могла, и ей было отказано во въезде в страну", - сообщил Бычковский.

Он уточнил, что накануне вечером Али отбыла на самолете в Стамбул. "Мы рекомендовали ей решить вопросы с оформлением необходимых документов для пребывания в Беларуси в качестве журналиста", - добавил Бычковский.

Ранее телеканал NRT сообщил об аресте его корреспондентки в аэропорту Минска и изъятии ее оборудования. Согласно сведениям, размещенным на сайте этого СМИ, инцидент произошел в понедельник. Али намеревалась добраться до граничащих с Польшей областей Беларуси, чтобы оттуда освещать ситуацию с мигрантами.