Последнее обновление: 23.11.2021 20:13

Власти Беларуси арестовали корреспондента курдского телеканала

Корреспондент курдского телеканала NRT TV Жьян Али была арестована в аэропорте Минска, ее оборудование было изъято.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на курдский канал.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник. Али намеревалась долететь до приграничных с Польшей областей Беларуси, чтобы оттуда освещать ситуацию с мигрантами.

Телеканал не уточняет, на каких основаниях арестована журналистка. NRT TV с самого начала кризиса с беженцами на белорусско-польской границе освещал эту ситуацию. Как отмечает канал, польская полиция в свою очередь не пускает журналистов на свою сторону границы с Беларусью, где собрались мигранты.

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