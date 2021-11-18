Пресс-служба Лукашенко: На территории Беларуси находятся 7 тыс. мигрантов

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что на территории Беларуси находятся около 7 тыс. мигрантов, из которых лишь немногим более 400 человек хотят вернуться домой.

«Сегодня в Беларуси около 7 тысяч беженцев (мигрантов – ред.). Около 2000 из них находятся на границе в так называемом стихийном лагере. И от 200 до 500 человек - по имеющейся информации - тоже на границе, но стихийно, в других точках», - сообщила Эйсмонт.

По ее словам, только около 400 беженцев согласились вернуться домой. Остальные продолжают настаивать на создании гуманитарного коридора в Западную Европу, и прежде всего в Германию, утверждает она.