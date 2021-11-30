Последнее обновление: 30.11.2021 13:14

Треть россиян считает, что России лучше не вмешиваться в миграционный кризис Беларуси

Около трети опрошенных россиян считает целесообразным для РФ не вмешиваться в миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей.

При этом по 10% респондентов думают, что России следует помочь Беларуси или оказать ей гуманитарную помощь, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных во вторник на сайте организации, передает ТАСС.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 ноября методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

По данным исследования, две трети опрошенных (66%) слышали о последних событиях на белорусско-польской границе, 34% не знают, о чем идет речь. Описывая сложившийся кризис, 14% респондентов полагает, что мигранты пытаются попасть в Европу, в Германию, или бегут в Польшу, 12% считает, что мигрантов не пускают в Европу.

При этом 12% опрошенных в качестве причин кризиса назвали большое количество мигрантов. Каждый десятый (10%) считает сложившуюся ситуацию "беспределом". По оценке трети опрошенных (36%), за ситуацию в целом скорее несет ответственность Евросоюз (это мнение 22% респондентов в возрасте 25-34 лет и 10% - 18-24 лет), власти Беларуси же считают виновными в сложившимся миграционном кризисе 15% (22% респондентов в возрасте 25-34 лет и 36% - 18-24 лет). Каждый десятый (12%) считает, что ответственны за миграционный кризис сами мигранты.

Для разрешения кризиса, по мнению участников соцопроса, Беларуси лучше всего следует помочь мигрантам вернуться (44%) или договориться с властями Польши о переходе мигрантами границы на территорию ЕС (27%). За вариант предоставления убежища мигрантам на белорусской территории властями Беларуси высказались 8% респондентов.

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