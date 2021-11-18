Эйсмонт: Вопроса о признании Лукашенко в белорусском обществе не существует

Пресс-секретарь президента РБ Наталья Эйсмонт, комментируя сообщения о выдвинутых Лукашенко в разговоре с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель условиях прекращения миграционного кризиса, порассуждала о достоинстве и стоящих перед белорусских обществом вопросах

«Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях, и тем более о некоем "признании" в ходе разговоров сказано не было», - заявила Эйсмонт, которую цитирует РИА Новости.

С достоинством всё понятно, и подтверждение белорусское общество и не только слышит и видит почти каждый день. Что касается «признания», то тут Эйсмонт сказала правду.

«Тем более что для белорусского общества, избравшего Лукашенко президентом страны, такого вопроса не существует», - утверждает пресс-секретарь. И ведь действительно не существует.

В среду министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Лукашенко выдвинул условием прекращения миграционного кризиса на границах ЕС признание его президентом и отмену санкций.

По словам Эйсмонт, заявление главы МИД Эстонии "означает, что о том процессе, который сейчас идет по решению проблемы беженцев, в Эстонии в принципе ничего не знают и ничего в нем не значат".

"Главе МИД Эстонии стоило бы иметь в виду, что стенограммы данных разговоров хранятся как у нас, так и в Германии. Пусть обращаются к партнерам по Евросоюзу, там им, возможно, предоставят достоверную информацию", - также сказала она.