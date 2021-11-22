Последнее обновление: 22.11.2021 11:55

Лукашенко о миграционном кризисе: Мы не варвары

Лукашенко, говоря о миграционном кризисе на белорусско-польской границе, заявил, что «мы не варвары», но пообещал «защищать» мигрантов, насколько это возможно.

"Наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем. Люди идут туда. Почему идут - уже тысячу раз сказано. Поэтому надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно», - заявил Лукашенко, вызвав к себе председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника президента по Гродненской области Юрия Караева.

«Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой. Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения. Но этих бедолаг мы будем защищать настолько, насколько это возможно", - пояснил он.

Лукашенко потребовал обеспечить быт беженцев на границе и упорядочить оказание гуманитарной помощи.

"Одеть, обуть, накормить, обогреть и медицинское сопровождение. Южные люди провели у нас в лесу 10-13 дней. Конечно, тяжело. Надо смотреть, чтобы дети не заболели, женщины, беременные и так далее", - потребовал пенсионер.

Он также предостерег, чтобы "некоторые частники там не шалили с ценами" в передвижных магазинах.

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