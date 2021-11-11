ЕС может ввести санкции против Нацаэропорта Беларуси

Европейский Союз рассматривает вопрос о введении санкций против Национального аэропорта Беларуси в связи с миграционным кризисом.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов, знакомых с обсуждением санкций в ЕС.
Сейчас ЕС завершает новый, пятый раунд санкций в отношении высших должностных лиц Беларуси и государственной авиакомпании "Белавиа", они могут быть одобрены на следующей неделе.
ЕС также рассматривает шестой санкционный пакет, который может включать указание для компаний ЕС о прекращении поставок в национальный аэропорт Минск. Санкции в отношении минского аэропорта могут затронуть финансирование, поставки и оборудование из ЕС.
Известно, что немецкая Lufthansa Cargo занимается наземным и грузовым обслуживанием в аэропорту Минска.
Также рассматривается вопрос о проведении внеочередного саммита 27 лидеров ЕС для обсуждения вопроса об использовании общих механизмы финансирования ЕС для строительства пограничных заграждений на границе с Беларусью.