Последнее обновление: 06.09.2021 18:40

ЕС потребовал от Лукашенко освобождения политзаключенных после приговора Колесниковой и Знаку

Евросоюз в понедельник выразил сожаление в связи с приговорами членам президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максиму Знаку и призвал режим Лукашенко освободить политических заключенных.

"ЕС повторяет свои требования о немедленном и безоговорочном освобождении всех политических заключенных в Беларуси, в настоящее время их насчитывается более 650, в том числе Колесниковой и Знака, журналистов и всех людей, находящихся в заключении за осуществление своих прав", - говорится в заявлении ЕС.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование