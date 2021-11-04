Власти РФ отправили в СИЗО гражданку Беларуси и готовят к высылке в Минск

В Петербурге суд отправил в СИЗО гражданку Беларуси Яну Пинчук, которую на родине разыскивают по обвинению в создании экстремистского формирования и разжигании вражды.

Как сообщил белорусский правозащитный центр "Весна", девушка пробудет в СИЗО до 10 декабря, в это время российская прокуратура будет решать вопрос об ее экстрадиции в Беларусь.

24-летнюю Пинчук задержали 1 ноября в квартире у ее молодого человека. Последние два дня она провела в изоляторе временного содержания.

Как утверждает следствие, Яна Пинчук в Беларуси вела Telegram-канал "Витебск 97%", который в марте признали экстремистским. Последний год девушка провела за пределами страны.