Последнее обновление: 29.10.2021 11:45

Власти Беларуси объявили «NEXTA», «NEXTA-Live» и «LUXTA» экстремистским формированием

Белорусские власти решили объявить телеграм-каналы «NEXTA», «NEXTA-Live» и «LUXTA» экстремистским формированием.

«МВД Беларуси приняло решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов «NEXTA», «NEXTA-Live» и «LUXTA», экстремистским формированием и запрете его деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

В настоящий момент телеграм-канал «NEXTA» насчитывает 436 тыс. подписчиков, «NEXTA-Live» - 926 тыс. Один из основателей упомянутых каналов Роман Протасевич в настоящий момент находится в Беларуси и содержится под домашним арестом.

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