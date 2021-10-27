Админа telegram-канала будут судить за «руководство экстремистским формированием»

Следственный комитет РБ передал в прокуратуру для направления в суд материалы уголовного дела в отношении 20-летнего гражданина, который «с августа 2020 по март 2021 года … администрировал один из крупнейших Telegram-каналов», признанных экстремистским формированием и чат, объединяющий студентов специализированного факультета высшего учебного заведения страны.

«Обвиняемый, руководя экстремистским сообществом, формировал его состав, распределял роли, вел контроль по информационному наполнению ресурса и организовывал участие его членов в акциях протеста», - говорится в сообщении СК РБ.

«С целью публичного выражения … своих общественно-политических взглядов и протеста, … молодой человек подобрал участников для исполнения своих преступных целей… обучал методам взаимодействия, способам неповиновения законным требованиям правоохранителей, убеждал к совершению конкретных противоправных действий и распространял информацию о месте сбора участников чата… лично осуществлял контроль за их прибытием к назначенному времени на планируемые в столице несанкционированные массовые мероприятия, а также за возвращением с таковых... принимал меры по сплочению и увеличению численности сообществ, поддерживал их морально в беседах частного характера, организовывал проведение совместного досуга, в том числе совместного распространения экстремистских материалов и протестной символики, формируя у лиц готовность и желание участвовать в противозаконных действиях, когда это потребуется, а также созданию у граждан протестного настроения», - сказано в сообщении.

«… обвиняемый и сам принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Днем 25 октября прошлого года, двигаясь по проспектам Машерова и Победителей, а также по улицам Орловской, Сурганова и Богдановича в столице, он игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушал общественный порядок и выкрикивал различные лозунги протестного характера. Кроме этого молодой человек умышленно блокировал пути транспортных коммуникаций путем совместного выхода с иными лицами на проезжую часть, имея при себе флаг, использовавшийся как протестный символ», - перечисляет СК РБ.

Поступки и действия 20-летнего гражданина страны СК трактует как: организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях (ч.ч. 1, 2 ст. 342); руководство экстремистским формированием (ч. 1 ст. 361-1 УК РБ).