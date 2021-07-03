Певица Агурбаш призвала белорусов ради своих референдума и новой Конституции

Анжелика Агурбаш призвала граждан, политические партии и движения Беларуси сформировать оргкомитет по созданию инициативной группы для проведения конституционного референдума.

«Я призываю всех граждан Беларуси, все диаспоры, политические штабы, партии и движения к объединению. На мой взгляд, лучший выход из ситуации, который поможет объединить общество и поможет начать диалог, — это обсуждение предстоящего народного референдума и обсуждение нового проекта Конституции. Мы знаем, что Лукашенко готовит свой референдум, свою Конституцию, и все это делается втайне от общества. Мы не должны этого допустить, мы сами должны написать наши основные законы», - заявил певица в опубликованном в Instagram видео с призывом (https://www.instagram.com/angelicaagurbash/).

«Нам нужно объединить все усилия по совместному выходу из кризиса и добиться референдума с участием нашего народного проекта», — добавила Агурбаш.

Певица также сообщила, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 130 УК (Разжигание вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы, и ч. 2 ст. 368 УК (Оскорбление президента) — до трех лет. Агурбаш написала, что ее объявили в розыск.