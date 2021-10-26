ICAO может рассмотреть итоговый доклад по захвату властями РБ борта Ryanair 12 ноября

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) может рассмотреть итоговый доклад по захвату воздушного судна ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью 12 ноября при условии, что в его распоряжении будет вся необходимая информацию, сбор которой еще продолжается.

Об этом в понедельник заявил представитель РФ в организации Сергей Гудков, передает ТАСС.

"Итоговый доклад может быть готов 12 ноября, если будет получена вся необходимая информация. Сбор данных до сих пор продолжается", - сказал он. Такое решение, по его словам, было озвучено в понедельник на заседании ICAO в Монреале, где был представлен промежуточный доклад по этому инциденту.

Представитель РФ отметил, что никакого анализа и выводов на основе уже имеющихся данных сделано не было.

По словам Гудкова, на заседании присутствовал директор Департамента по авиации Минтранса РБ Артем Сикорский. "Он выступил по видеосвязи", - уточнил Гудков.