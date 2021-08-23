IСAO проводит в Беларуси расследование захвата рейса RyanAir

Прибывшая в Беларусь группа ICAO по расследованию фактов принудительной посадки самолета Boeing 737 авиакомпании RyanAi» в Национальном аэропорту Минск провела сегодня вступительное совещание.

Руководитель группы ICAO г-н Сильвен Лефойер заверил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности.

«Благодаря предварительной работе мы смогли получить общую картину событий. Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы», –цитирует Лефойера пресс-служба Минтранса РБ.

В план работы группы ICAO в том числе входят выезды в авиационные организации и проведение встреч с персоналом.

По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года. Итоговый отчет представят к ноябрю текущего года.

Принявший участие в совещании министр транспорта и коммуникаций РБ Алексей Авраменко заверил, что «Беларусь обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента».