Литва вручила Беларуси ноту в связи с нарушением границы сотрудником погранохраны

Власти Литвы вручили в среду представителю посольства РБ в Вильнюсе ноту протеста в связи с нарушением литовской границы сотрудником Госпогранкомитета РБ.

"В связи с инцидентом 18 октября, когда сотрудник пограничной службы Беларуси вплотную подошел к литовскому пограничному знаку номер 0133, в МИД был вызван представитель посольства Беларуси, которому вручена нота протеста", - говорится в сообщении МИД Литвы.

Литовское внешнеполитическое ведомство требует в ноте разъяснений по поводу инцидента и принятия мер для недопущения подобного, передает ТАСС.

Согласно данным МВД Литвы, в понедельник в пограничной зоне у города Друскининкай в темное время суток белорусский пограничник на несколько шагов - на два с половиной метра - углубился на литовскую территорию.