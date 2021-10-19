Латвия продлевает чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью до 10 февраля

Правительство Латвии с учетом продолжающейся нелегальной иммиграции через латвийско-белорусскую границу постановило продлить чрезвычайную ситуацию в четырех приграничных самоуправлениях до 10 февраля следующего года.

Ранее правительство объявило чрезвычайную ситуацию с 11 августа до 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе. Теперь она продлена до 10 февраля 2022 года, передает Интерфакс.

По данным министерства внутренних дел республики, по-прежнему на латвийско-белорусской границе ежесуточно предотвращаются попытки нескольких десятков лиц незаконно пересечь границу. Согласно данным Латвии, Литвы и Польши о ситуации на границе, на прошлой неделе на границах всех трех государств с Беларусью количество задержанных выросло с 1 тыс. 992 до 2 тыс. 967 человек.

Польша уже приняла решение о продлении чрезвычайной ситуации на своей границе еще на 60 дней. В свою очередь Государственная пограничная охрана сообщила, что латвийские пограничники в понедельник предотвратили 15 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1 тыс. 785 лицами. С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 50 лицам по гуманитарным соображениям, задержаны с начала года 402 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.