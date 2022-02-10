Сейм Латвии продлил ЧС на границе с Беларусью до 10 мая

Сейм Латвии утвердил на своем заседании в четверг принятое ранее правительством решение о продлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе Латвии с Беларусью до 10 мая.

Решение было принято, исходя из напряженной ситуации с нелегальной миграцией на латвийско-белорусской границе, передает ТАСС со ссылкой на LETA.

Правительство Латвии 1 февраля продлило режим чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях страны и в городе Даугавпилсе, введенный из-за наплыва нелегальных мигрантов, еще на три месяца до 10 мая.

Как указывает МВД Латвии, с 10 августа прошлого года до 20 января этого года были предотвращены попытки 4 962 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. При этом с середины декабря пограничники Латвии наблюдают возросшее число попыток незаконного пересечения границы с Беларусью. По данным МВД, для покрытия дополнительных расходов в связи с продлением на три месяца режима ЧС на границе Латвии с Беларусью потребуется порядка 3,88 млн евро. О намерении добиваться продления режима ЧС ранее заявлял начальник пограничной охраны прибалтийской республики Гунтис Пуятс.

Латвия вместе с Польшей и Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Беларуси. С 10 августа 2021 года были пресечены попытки 5 853 человек незаконно пересечь границу.

Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября прошлого года режим ЧС на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Беларусь, а позднее продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Этот режим действует в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе. Поддержку пограничникам оказывают армия и батальон спецназначения полиции.