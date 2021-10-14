Последнее обновление: 14.10.2021 20:43

ООН продолжает контакты с властями ради сохранения миссии в Беларуси

ООН находится в контакте с властями Беларуси и надеется сохранить свою миссию в синеокой.

"Мы находимся в контакте с властями Беларуси по вопросам, которые были подняты на двусторонней встрече с генеральным секретарем. Представители команды ООН в Беларуси, включая все агентства ООН, фонды и программы, которые там работают, сфокусированы на том, чтобы продолжать работу в Беларуси и для нее", - сказал заявил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Постоянное представительство Беларуси при отделении ООН в Женеве заявило, что представительство ООН в Минске незаконно использовало средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 граждан Беларуси, участвовавших в протестах.

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