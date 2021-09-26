Макей обвинил представителей ООН в финансировании протестов

Глава МИД Беларуси Владимир Макей утверждает, что ряд сотрудников ООН финансировал протесты в Беларуси и руководство ООН информировано об этом.

Заявление Макея последовало после встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем и прозвучало в эфире белорусского ТВ. Кроме того, Макей предложил ООН перестать «демонизировать» режим в Минске в обмен на отказ от публикации фактов поддержки сотрудниками ООН протестов в Беларуси.

«Что касается встречи с Генеральным секретарем ООН, я был вынужден обозначить ряд некоторых проблемных вопросов, появившихся в последнее время в наших отношениях с этой организацией. Мы указали на недопустимость использования отдельных структур ООН для демонизации Беларуси, дискредитации Беларуси по абсолютно надуманным политизированным мотивам. Оказалось, он даже не знал некоторых моментов», - сказал Макей

«И надо понимать, что отдельные его помощники, а эти помощники, как нам известно, являются представителями стран-членов Европейского союза, за его спиной делают ряд, скажем, неприглядных вещей. И если в ближайшее время будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН с подачи этих помощников генерального секретаря, мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и тому подобное", - прямолинейно заявил глава МИД РБ.

"Мы предупредили генерального секретаря об этом, хотя ранее мы договорились не предавать огласке эти факты, но раз эта организация нарушила договоренности, то со своей стороны тоже мы сделаем соответствующие выводы и проинформируем и наше общество, и всех наших партнеров в рамках ООН", - предупредил Макей.