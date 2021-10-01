Последнее обновление: 01.10.2021 13:10

ВС Беларуси ликвидировал Белорусский Хельсинский комитет

Верховный суд Беларуси ликвидировал предпоследнюю правозащитную организацию Беларуси – Белорусский Хельсинский комитета, суд по ликвидации последней правозащитной организации «Правовая инициатива» пройдет 5 октября.

«Это было ожидаемо, хотя бы потому, что еще никто не выиграл иск Минюста о ликвидации, особенно в последнее время… Это политическое решение, соответствующее текущему давлению и преследованиям, ликвидации структур гражданского общества и общему политическому контексту в стране. Но мы продолжим работать над защитой прав человека», - заявил председатель БХК Олег Гулак.

В Беларуси с начала лета уже ликвидированы 135 негосударственных общественных организаций.

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