Последнее обновление: 10.12.2021 19:03

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Беларуси за 10 месяцев составило $1,5 млрд.

Внешнеторговый оборот товаров Беларуси за 10 месяцев 2021 года составил $65,2906 млрд. и вырос на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт товаров за отчетный период составил 31,9226 млрд. и вырос 35,9%, импорт - 33 368 млрд. и вырос на 28,1%, сообщает Белстат.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе-октябре 2021 года составил 1,4454 млрд.

В натуральном выражении экспорт товаров увеличился на 11,5%, импорт – на 6%. Средние цены экспорта выросли на 21,9%, импорта – на 20,9%.

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