Канада обещает давление на режим в Минске ради освобождения политзаключенных

Канада совместно с международным сообществом требует от правящего в Беларуси режима освобождения всех политических заключенных.

Об этом во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно, передает Укринформ.

"Канада продолжит работать с партнерами из ЕС, Великобритании и США, требуя освобождения незаконно задержанных белорусов, в том числе журналистов и правозащитников", - сказал Гарно.

Он подчеркнул, что "нарушение прав человека и агрессия, совершенная белорусскими чиновниками, - абсолютно неприемлемы". "Мы продолжим добиваться диалога по существу между властью и оппозицией, и, самое важное, требовать прекратить поддерживаемое государством насилие и нарушение прав человека", - подчеркнул министр.

Гарно также призвал международное сообщество к сотрудничеству для укрепления основанного на правилах международного порядка.

По состоянию на 8 октября, в Беларуси правозащитники признали политическими заключенными 801 человека.