Канада выделит CAD 2,25 млн. на поддержку беларусского гражданского общества

Канада выделит CAD 2,25 млн. на поддержку белорусского гражданского общества, говорится в сообщении главы МИД Канады Марка Гарно.

«Канада выделит 2,25 миллиона канадских долларов на поддержку организаций гражданского общества, которые работают над продвижением демократии в Беларуси", - сообщил Гарно 7 февраля в Международный день солидарности с Беларусью.

Гарно отметил, что CAD 2,25 млн. станут дополнением к ранее выделенным CAD 600 тыс. для поддержки женщин и независимых СМИ в Беларуси.

«Канада продолжит выступать за подлинный и всесторонний национальный диалог, чтобы будущее Беларуси отражало волю ее граждан», — также заявил глава МИД Канады.