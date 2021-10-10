Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 557772 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 октября 2021 года выросло до 557772 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 4289 человек.

Выздоровели и выписаны 533121 (+1935) пациент, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4289 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1979 человек (4,59% от протестированных за сутки).

По данным Минздава РБ, в Беларуси проведены 8860488 (+43082) тестов на коронавирус.