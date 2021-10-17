Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 571987 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 октября 2021 года выросло до 571987 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4402 человек.

Выздоровели и выписаны 545245 (+2173) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4402 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1981 человека (4,89% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9116950 (+40500) тестов на коронавирус.