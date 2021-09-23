Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 524248 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 сентября 2021 года выросло до 524248 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 4054 человек.

Выздоровели и выписаны 508936 (+1523) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4054 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1973 человек (6,4% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8300660 (+30807) тестов на коронавирус.