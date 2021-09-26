Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 530203 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 сентября 2021 года выросло до 530203 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 4092 человек.

Выздоровели и выписаны 513295 (+1629) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4092 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1974 человека (6,02% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8395148 (+32739) тестов на коронавирус.