Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 573943 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 октября 2021 года выросло до 573943 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 4417 человек.

Выздоровели и выписаны 546415 (+1170) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4417 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1956 человека (7,42% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9143327 (+26377) тестов.