Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 532149 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 сентября 2021 года выросло до 532149 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 4102 человек.

Выздоровели и выписаны 514561 (+1266) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4102 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1946 человек (9,92% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8414751 (+19603) тест на коронавирус.