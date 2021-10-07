Канцлер Австрии отказался покидать пост из-за подозрения в причастности к коррупции

Канцлер Австрии Себастьян Курц в среду отверг подозрения в пособничестве взяточничеству и заявил, что останется на своем посту, несмотря на ведущееся против него расследование антикоррупционной прокуратуры.

"Да, разумеется", - сказал Курц в эфире телеканала ORF 2 в ответ на вопрос, продолжит ли он занимать пост канцлера при выдвинутых против него подозрениях. Канцлер добавил, что не понимает, почему его всегда хотят сделать виновным, если где-то происходит что-то противоправное.

По словам Курца, все расследования в отношении него ведутся без наличия каких-либо конкретных улик. "Раз уж мы в Австрии всегда дорожим правовым государством и конституцией, то нам надо соответствовать правовому государству. Существует презумпция невиновности", - сказал Курц и добавил, что решение о виновности может выносить только суд, а не общественность, передает ТАСС.

6 октября в штаб-квартире Австрийской народной партии (АНП), ведомстве канцлера и Министерстве финансов Австрии прошли обыски. Прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции ведет расследование в отношении девяти лиц, в том числе самого канцлера, по подозрению в злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Следователи считают, что в период с 2016 по 2018 год бюджетные средства министерства финансов использовались для финансирования соцопросов с положительными оценками в интересах АНП и для их дальнейшей публикации на ресурсах частного издания "Эстеррайх" за финансовое вознаграждение. В Австрийской народной партии, входящей в правительственную коалицию, отвергли обвинения и назвали обыски инсценировкой политических оппонентов.

В мае 2021 года Курц заявлял, что политические оппоненты в лице социал-демократов непрерывно предпринимают попытки сместить его с поста главы правительства Австрии. Тогда его заявление прозвучало после того, как антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении Курца и шефа его администрации Бернхарда Бонелли по подозрению в даче ложных показаний перед парламентариями, участвующими в спецкомитете парламента по выяснению обстоятельств дела "Ибица-гейт" 2019 года.