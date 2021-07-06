Бывший вице-канцлер Австрии предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе должен предстать перед судом в Вене по обвинению во взяточничестве.

Дело касается пожертвования в сумме 10 000 евро крайне правой Партии свободы руководителем больницы в Вене. В то время Штрахе был председателем партии, сообщает "Европейская правда".

Руководитель клиники, друг Штрахе, обвиняется во взяточничестве за поддержку изменения законодательства. Оба отвергают обвинения.

Судебный процесс в Венском окружном суде начнется во вторник и продлится четыре дня.

Штрахе был вице-канцлером Австрии с декабря 2017 года по май 2019 года в рамках коалиции с консерваторами канцлера Себастьяна Курца.

Коалиция распалась из-за так называемого дела Ибицы, спровоцированного выпуском видео, тайно записанного на испанском острове, в котором Штрахе разговаривал с женщиной, изображающей из себя богатого российского донора, о сделках с целью получения влияния на австрийские СМИ и инфраструктуру.