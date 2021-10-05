МВФ ожидает небольшое снижение темпов роста мировой экономики в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в текущем году небольшое снижение темпов роста мировой экономики. Об этом сообщила во вторник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной итальянским Университетом Боккони.

"В июле мы прогнозировали, что мировой экономический рост составит 6% в 2021 году. Как вы увидите в нашем обновленном обзоре перспектив развития мировой экономики на следующей неделе, мы ожидаем, что в этом году рост немного замедлится. Но риски и препятствия на пути сбалансированного восстановления мировой экономики стали еще более выраженными", - отметила она, добавив, что мир "сталкивается с глобальным восстановлением экономики, которое по-прежнему заторможено пандемией и ее последствиями".

По словам главы фонда, объем производства в развитых странах вернется к уровню, который он занимал до пандемии, в 2022 году, у развивающихся стран этот процесс займет годы. "Согласно прогнозам [МВФ], к 2022 году объем производства в странах с развитой экономикой вернется к показателям, существовавшим до пандемии. Однако большинству стран с формирующимся рынком и развивающихся стран потребуется еще много лет на восстановление. Такие задержки с восстановлением сделают еще более трудной задачу избежать долгосрочных экономических шрамов, в том числе от потери рабочих мест, которая особенно сильно ударила по молодым людям, женщинам и работникам неформального сектора", - подчеркнула Георгиева, которую цитирует ТАСС.

США и Китай, продолжила она, "остаются жизненно важными двигателями экономического роста [в мире], даже если их темпы [экономического роста] сейчас замедляются". "Несколько стран с развитой и развивающейся экономикой по-прежнему набирают темпы, включая Италию и Европу в целом. Напротив, во многих других странах [экономический] рост продолжает ухудшаться, чему препятствует низкий доступ к вакцинам и ограниченные политические меры, особенно в некоторых странах с низким уровнем дохода. И это расхождение в экономической судьбе становится все более устойчивым", - указала руководитель организации.

Она напомнила, что ранее Исполнительный совет фонда одобрил выделение государствам - членам организации СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ) на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов, для помощи в восстановлении экономики, пострадавшей от последствий пандемии. Георгиева "призвала страны с сильными внешними позициями добровольно направить свои СДР" наиболее нуждающимся государствам.