МВФ отмечает продолжающееся замедление глобальной инфляции

Глобальная инфляция продолжает замедляться, жесткая монетарная политика сделала свое дело, не подорвав мировую экономику. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

При этом она отметила, что "торжествовать пока рано", поскольку хоть инфляция и замедляется, цены консолидируются на новых, более высоких уровнях.

Согласно прогнозу МВФ, который озвучила Георгиева, глобальная инфляция замедлится с 5,7% в четвертом квартале прошлого года до 5,3% в текущем квартале и далее до 3,5% в четвертом квартале следующего года. При этом, в странах с развитой экономикой замедление темпов роста потребительских цен будет происходить быстрее.

"Теперь мир выходит на траекторию низких темпов роста и высокого уровня долга, - заявила Георгиева в ходе выступления в пятницу в рамках ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. - Мы прогнозируем, что в течение следующих пяти лет мировой ВВП будет расти вялыми темпами, в среднем на 3,2% в год".

Глобальный показатель госдолга государств будет продолжать повышаться, ожидают в МВФ. Эксперты организации видят риск того, что мировой госдолг превысит базовый прогноз МВФ на сумму, эквивалентную 20% мирового ВВП, называя такой сценарий "жестким, но правдоподобным".

"Растущие процентные платежи поглощают все более высокую долю доходов бюджета, особенно в странах с низким доходом и странах с формирующимся рынком. Все это на фоне накопления потребностей в расходах", - заявила Георгиева, которую цитирует Интерфакс.

К числу приоритетных направлений трат относятся расходы, связанные с климатом и демографией, а в странах с формирующимся рынком и странах с низким доходом - инвестиции, направленные на устранение отставания в экономическом развитии, отметила она.

По словам Георгиевой, мировая торговля более не является той мощной движущей силой экономического роста, какой была раньше.

"Отход от глобальной экономической интеграции, вызванный как опасениями, связанными с национальной безопасностью, так и недовольством тех, кто из-за нее оказался в проигрыше, проявляется в безудержном распространении мер промышленной политики, торговых барьеров и протекционизма", - сказала глава МВФ.

Она призвала страны, являющиеся членами МВФ, переходить к восстановлению бюджетных резервов, инвестировать в реформы, способствующие экономическому росту, а также работать над решением глобальных проблем. Кроме того, в условиях смягчения денежно-кредитной политики государствам необходимо начинать бюджетную консолидацию уже сейчас, заявила Георгиева.