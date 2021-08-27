Верховный Суд ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов

Верховный суд Беларуси 27 августа удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

«Суд решил признать все доводы представителя БАЖ о том, что иск не следует удовлетворять, несущественными. Согласно решению Верховного суда, представитель ответчика «неправильно понимает закон», - сообщил БАЖ.

Дело рассматривала судья Инесса Лозовикова.

БАЖ напоминает, что 9 июня Минюст приступил к масштабной проверке деятельности БАЖ. Далее, 14 июля силовики провели очередной обыск в офисе БАЖ без присутствия представителей организации, после чего офис был опечатан и доступ к нему заблокирован. Копии протоколов об обыске не передали. Неизвестен список того, что было изъято. Также в этот день были заблокированы операции по банковскому счету организации.

15 июля, на следующий день после обыска и блокады офиса, ОО "БАЖ" получило от Минюста копию приказа о вынесении нам письменного предупреждения.

21 июля Министерство юстиции объявило в социальных сетях, что уже подало иск в Верховный суд Беларуси о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

«БАЖ — это не запись в реестр юридических лиц. Это почти полторы тысячи членов организации, объединенных осознанием своей миссии: расширять пространство свободы слова в Беларуси. Извините за пафос и цитату из Стратегии БАЖ. Это друзья и коллеги. Это МЫ, а не юридический статус и офис. И МЫ продолжим делать свою работу, независимо от решения судов и административных органов, всеми законными способами», — заявил председатель БАЖ Андрей Бастунец.