Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 516428 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 сентября 2021 года выросло до 516428 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 4004 человек.

Выздоровели и выписаны 503266 (+1607) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4004 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1982 человека (6,41% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8210319 (+30877) тестов на коронавирус.