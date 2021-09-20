Экс-зампред Могилевского горисполкома приговорен к 7,5 годам лишения свободы

Суд в Чаусах приговорил экс-зампреда Могилевского горисполкома Владимира Дударева к 7 с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет/

Дударев обвинялся в мошенничестве и превышении власти или служебных полномочий, передает БелТА.

Владимир Дударев, являясь должностным лицом Могилевского горисполкома, в 2006 году был избран председателем жилищно-строительного кооператива "Центр Дом" (ЖСК). В 2008 году он, находясь в указанной должности и используя свое положение, незаконно завладел техэтажом над квартирой, в которой проживал, стоимостью более 413 млн неденоминированных белорусских рублей. После этого без соглашения членов ЖСК внес изменения в проектно-сметную документацию дома. Своими действиями Владимир Дударев завладел имуществом путем обмана и злоупотребления доверием.

Политзаключенный Дударев в суде не признал себя виновным.В 2020 году Дударов координировал работу региональной инициативной группы Виктора Бабарика, находится под стражей с 11 июня прошлого года.