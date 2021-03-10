Последнее обновление: 10.03.2021 10:31

Совмин Беларуси назначил ответственных по исковому заявлению литовской Modus Grupe

Совмин Беларуси определил представителей правительства, которым придется защищать позицию власти при рассмотрении дела по исковому заявлению литовских компаний «Pavilniu saules slenis 14» и «Modus grupe» в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров Всемирного Банка.

«Определить Министерство экономики совместно с Минским горисполкомом в качестве представителей Правительства Республики Беларусь...», - говорится в постановлении №132 от 5 марта 2021 года.

Оплата расходов возложена на Мингорисполком.

Исковое заявление литовских компаний зарегистрировано в арбитраже Всемирного банка 8 января 2021 года. Рассматривать дело будет британский арбитраж в Вейле (Танбридж-Уэллс). Ответчиками по иску указаны президент и премьер Беларуси, Мингорисполком.

Исковое заявление подано в отношении проекта по строительству отеля около аэропорта «Минск». Суть спора не раскрывается. На рассмотрение подданных документов и подготовку процесса потребуется значительное время, до нескольких лет.

Последнее упоминание в прессе о строительстве гостиницы сделано гендиректором аэропорта Вячеславом Хоронеко в сентябре 2020 года. Тогда он рассказал, что удалось найти инвестора для начала строительства гостиницы в 2021 году.

«Modus grupe» при поддержке ЕБРР строит и эксплуатирует в Беларуси биогазовые установки. Входящее в группу ООО «Модуспарк» эксплуатирует парковки в центре Минса и торговых центрах. В группу входит беларусский дилер BMW ООО «Автоидея». Судя по публикациям в СМИ, «Modus grupe» тесно связана с бывшим премьером Литвы Андрюсом Кубилюсом. В сентябре 2016 года сын Кубилюса Витаутас был назначен на должность члена совета наблюдателей компании.

В настоящее время в арбитраже Всемирного банка рассматривается исковое заявление владельца Дельта-Банка Николая Лагуна к Республике Беларусь. Исковое заявление компании Delta Belarus Holding BV было зарегистрировано 22 марта 2018 года. Рассмотрение дела началось в 20 числах января 2021 года.

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