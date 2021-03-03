Последнее обновление: 03.03.2021 18:54

За взятки арестовано руководство филиала «Атланта»

В Барановичах сотрудники ГУБОПиК МВД во время получения незаконного денежного вознаграждения задержали директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО «Атлант») и начальника бюро коммерческого отдела.

«Руководитель предприятия пытался скрыться от правоохранителей в уборной рабочего кабинета и избавиться от денег. Тем не менее наличные удалось изъять. У подельника мзда оказалась как в российских рублях, так и в американских долларах», - сообщает пресс-служба МВД.

Взятку дал представитель челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий. По информации ГУБОПиК , работники отечественного завода могли получать «откаты» ежегодно в виде процента от суммы товарооборота. Как правило, делалось это через трех-четырех посредников.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по ч.2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере). Подозреваемые водворены в ИВС.

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