Последнее обновление: 20.04.2021 15:28

По делу о взятках в Беларуси задержали несколько сотрудников поставщика крупных госпредприятий

По делу о взятках 10 апреля сотрудники Комитета госбезопасности задержали четырех сотрудников минского ООО «Нюбит» и одного — Березовской ГРЭС, рассказал tut.by источник, знакомый с расследованием.

Компания «Нюбит» специализируется на поставке оборудования для объектов тепловой, атомной, промышленной и коммунальной энергетики, а также трансформаторных масел, специальных моющих растворов. Поставки осуществлялись крупнейшим госпредприятиям страны, производителям электроэнергии, «Беларуськалию» и т. д.

«Сейчас в деле как взяткодатели фигурируют четыре сотрудника компании. Сумма небольшая, на часть первую статьи 431(Дача взятки), но не исключено, в деле в итоге может быть много эпизодов», - сказал источник.

Пока как взяткополучатель фигурирует один сотрудник Березовской ГРЭС.

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