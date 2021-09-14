Западные банки закрывают корсчета белорусских госбанков

На минувшей неделе основной банк-корреспондент белорусских государственных банков, «Дойчебанк», закрыл корреспондентские счета в евро для Белинвестбанка, Беларусбанка и Белагропромбанка из-за введенных ЕС санкций.

Как сообщает «Наша Нива» со ссылкой на собственные источники, аналогичным образом поступили и другие зарубежные банки. Отмечается, что Беларусбанк пока еще имеет возможность переводов в евро через европейскую дочку ВТБ Банка.

В то же время, согласно открытой информации на сайте Белагропромбанка, банк потерял таких российских партнеров как «Сбер», «Россельхозбанк», ВТБ и «Росбанк». В списке банков-корреспондентов теперь их тоже нет.

Один из бизнесменов рассказал изданию, что движение валюты технически возможно через «маленькие аэродромы» в виде малых белорусских и маргинальных российских банков, но это все очень затрудняет выполнение существующих контрактов и ставит под угрозу новые.

«Раньше промедление платежа на три дня считалось скандалом, сейчас уже две недели — это как бы норма, потому что деньги обходят полмира, чтобы дойти куда надо. Европейские партнеры очень часто не отгружают товар, пока не увидят денег, в итоге ты теряешь контракты или сильно выбиваешься из договоренностей. Думаю, частный сектор, когда полностью поймет, что это не временная проблема, будет переходить в другие банки или искать возможности вести расчеты через банки в соседних странах», — поведал собеседник.