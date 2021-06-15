Последнее обновление: 15.06.2021 22:10

Франсабанк передумал продаваться Альфу-Банку

Франсабанк заявил, что речи о продаже банка Альфа-банку не идет, поскольку обе стороны на смогли согласовать условия сделки.

«В связи с опубликованием в СМИ информации о получении ЗАО "Альфа-Банк" разрешения на приобретение акций "Франсабанк" ОАО поясняем следующее. Действительно, с начала текущего года основным акционером "Франсабанк" ОАО велись переговоры о продаже ЗАО "Альфа-Банк" акций банка. Однако стороны не пришли к соглашению по условиям планируемой сделки. В связи с этим, акционер "Франсабанк" ОАО принял решение об отказе от данной сделки», - говорится в комментарии Франсабанка.

"Франсабанк" ОАО продолжает работать в штатном режиме с оказанием банковских услуг в полном объеме», - также сказано в комментарии.

Сегодня пресс-служба Нацбанка РБ сообщила, что регулятор дал разрешение Альфа-Банку на покупку Франсабанка. Что-то где-то пошло не так…

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование