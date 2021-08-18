Последнее обновление: 18.08.2021 14:50

Абсолютбанк приостановил ряд операций из-за санкций США

Абсолютбанк уведомил клиентов о приостановке ряда операций с физическими лицами из-за введенных США санкций.

В частности, банк не осуществляет переводы денежных средств (в том числе без открытия счета) в иностранной валюте, за исключением переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах.

Кроме того, остановлена выдача и обслуживание банковских платежных карточек международной платежной системы «VISA». Не осуществляются отправка и выдача переводов в международной системе «Western Union».

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