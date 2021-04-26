Последнее обновление: 26.04.2021 18:47

Указом изменен статус Совета по развитию предпринимательства

Совет по развитию предпринимательства меняет свой статус с консультативного органа при президенте на консультативный орган при Совете министров. Соответствующий указ № 163 подписал 26 апреля Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Теперь утверждать состав Совета по развитию предпринимательства будет премьер-министр. Председателем совета будет по должности заместитель премьер-министра, курирующий вопросы экономики.

«Указ позволит повысить оперативность принятия советом решений и оптимизировать порядок обновления его персонального состава», - говорится в комментарии к документу.

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