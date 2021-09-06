Последнее обновление: 06.09.2021 18:40

Глава ПАСЕ шокирован приговором Колесниковой и Знаку

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс считает вынесенный в понедельник обвинительный приговор членам президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максиму Знаку необоснованным.

Об этом говорится в заявлении Дамса, опубликованном на сайте ПАСЕ, передает ТАСС.

"Я был шокирован, узнав о том, что Мария Колесникова и Максим Знак приговорены к длительным срокам тюремного заключения по так называемому обвинению в заговоре. Эти приговоры абсолютно необоснованные. Эти люди, которые защищали основные права человека в их родной стране, должны быть немедленно освобождены", - заявил председатель ПАСЕ.

Он напомнил, что несколько дней назад ассамблея включила Колесникову в шорт-лист премии имени Вацлава Гавела за 2021 год за заслуги в правозащитной деятельности.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование