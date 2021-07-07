Последнее обновление: 07.07.2021 14:30

Делегация РФ в ПА ОБСЕ прервала участие в заседании из-за Беларуси

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прервала участие в заседании в Вене, обвинив межпарламентскую организацию в нарушении регламента и в "политизированных решениях".

Об этом сообщил во вторник, 6 июля, председатель делегации России в ПА ОБСЕ Петр Толстой.

"Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем", - заявил Толстой, которого цитирует Интерфакс.

По версии Толстого, были нарушены правила, касающиеся того, что решения принимаются двумя третями голосов членов ассамблеи, а не двумя третями депутатов, принимающих участие в заседании - онлайн или очно.

Спор вспыхнул вокруг двух резолюций. Так, одна из них касалась оценок действий РФ относительно Украины и Крыма, вторая - осуждала действия режима Александра Лукашенко применительно к белорусской оппозиции. Документы поддержали 126 и 122 члена ассамблеи соответственно. По мнению Москвы, это противоречило регламенту.

Между тем решение уже прокомментировали в официальном аккаунте в Twitter, принадлежащем делегации Генеральных штатов (парламента. - Ред.) Нидерландов в Парламентской ассамблее ОБСЕ, передает DW.

Так, резолюцию по Беларуси выносил на повестку дня пленарного заседания нидерландский делегат Фарах Карими. "Сегодня ПА ОБСЕ проголосовала за включение срочного вопроса, поднятого Фарахом Карими, по Беларуси в повестку дня пленарного заседания, и большинство отдало голоса за резолюцию", - говорится в записи, оставленной в аккаунте в Twitter.

"Белорусские власти должны прекратить подавление собственного народа и освободить всех политических заключенных", - подчеркивается в ней далее.

В состав ассамблеи входят 323 парламентария из 57 государств. Сессия ПА ОБСЕ проходила с 30 июня по 6 июля в гибридном очно-дистанционном формате.

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