Власть отомстила Колесниковой и Знаку 11 и 10 годами лишения свободы

Члены президиума Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Такой приговор был озвучен в Минском областном суде.

«Марии — 11 лет колонии обычного режима, Максиму — 10 лет усиленного», - сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«Адвокаты будут обжаловать вынесенный приговор в Верховном суде. На обжалование дается 10 дней», - сообщили в штабе.

Дело Марии Колесниковой и Максима Знака суд рассмотрел за месяц: первое заседание прошло 4 августа. Процесс вел судья Сергей Епихов. Колесникову и Знака обвинили в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Колесникова была арестована по сути 7 сентября 2020 года, когда неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались выдворить из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала паспорт. 9 сентября был арестован юрист Знак.