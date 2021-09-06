Власть отомстила Колесниковой и Знаку 11 и 10 годами лишения свободы

Члены президиума Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.
Такой приговор был озвучен в Минском областном суде.
«Марии — 11 лет колонии обычного режима, Максиму — 10 лет усиленного», - сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.
«Адвокаты будут обжаловать вынесенный приговор в Верховном суде. На обжалование дается 10 дней», - сообщили в штабе.
Дело Марии Колесниковой и Максима Знака суд рассмотрел за месяц: первое заседание прошло 4 августа. Процесс вел судья Сергей Епихов. Колесникову и Знака обвинили в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.
Колесникова была арестована по сути 7 сентября 2020 года, когда неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались выдворить из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала паспорт. 9 сентября был арестован юрист Знак.